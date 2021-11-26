英國政府的貿易委員會表示，正在制定計畫，讓英國成為現代化服務和線上商品領域的全球領導者。該委員會認為改善數位貿易將為英國企業提供巨大機會，並有助於促進經濟成長。

貿易部長Anne-Marie Trevelyan領導的貿易委員會將在周五發布一份有關全球數位貿易的報告。Trevelyan說，政府應該尋求達成數位貿易協定，協助制定適合現代世界的全球貿易規則。

Trevelyan在聲明中表示，透過在全球舞台上解決數位保護主義問題，並倡導一個自由、開放和競爭的數位經濟，更多的英國公司將能夠向全球出口其創新、高品質的服務和商品。

英國在去年七月與G7國家就如何管理跨境資料的使用和數位貿易的原則達成協議，這是降低貿易壁壘的第一步。

數位貿易被廣泛地定義為數位化的商品和服務貿易，包括電影和電視的發行，以及專業的服務活動。

報告稱，英國應特別關注與印太市場和大型經濟體簽訂自由貿易協定，以及加快英國加入「跨太平洋夥伴關係全面和進步協定」(CPTPP)的進程。

英國還應該與新加坡簽署「數位經濟協定」，以便向世貿組織(WTO)其他成員國展示數位貿易規則的潛力。