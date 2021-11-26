梁靜茹於美國時間25日凌晨1點在康州舉辦音樂會。（超級圓頂提供）

梁靜茹一連三場的「情歌本格派」音樂會，美國時間25日凌晨1點在康州登場，是她繼去年12月26、27日台北小巨蛋演唱會後，暌違333天再度開唱，選在午夜時分開唱，梁靜茹既沒有時差、也毫無睡意，她透露10年前曾在同一個場地、同樣時間表演，「其實不管幾點演出，只要站上舞台、拿起麥克風的那一刻，我的精神就會特別好，全身的腎上腺素都在高速運作，一點都不會累」。

音樂會一開場，她以《我好嗎？太陽如常升起》專輯的3首經典作品〈微光〉、〈平行時空〉和〈慢冷〉讓歌迷的耳朵甦醒，這場演出印證了梁靜茹的人氣及作品傳唱度無遠弗屆，〈彩虹〉、〈崇拜〉、〈可惜不是你〉等梁式情歌都吸引歌迷大合唱，90分鐘節目她唱到欲罷不能。尾聲聽到全場合唱〈勇氣〉時，她百感交集、遲遲無法言語，努力撫平情緒後和大家分享自己這段時間的成長：「這段日子以來，大家都很努力地去應對每一天的不安，每一天的快樂和幸福都感覺像稍縱即逝，捉摸不定的下一刻，讓我們更珍惜每一個當下。每一次的相遇，每一次的擁有，每個音符、每個朋友，謝謝你們。」

由於是曾經演出過的場地，梁靜茹此行抵達飯店，腦中立刻浮現許多過去表演的畫面，令她感觸良多：「和團隊在房間內一起用餐，這是過去工作的日常，這一年多來因為疫情關係，有一段時間沒辦法這樣工作，如今能聚在一起，更加珍惜。」她也趁工作空檔到空曠美麗的公園及湖邊走走，吸取晨間芬多精，「業餘美食博主」也把握機會重溫過去在美國品嚐過的美食。完成康州演出後，梁靜茹接下來將赴賭城拉斯維加斯、馬里蘭州繼續開唱。