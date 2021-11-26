【LIVE直播】急凍冷氣團接連報到 氣象局110年冬季展望｜2021.11.26 @中時新聞網

受到太平洋副熱高壓影響，今年秋天平均氣溫偏暖，尤其是9月至10月中旬，平均溫度25.72度創下有紀錄以來第6高，中央氣象局氣象預報中心主任呂國臣表示，雖然受到反聖嬰現象影響，但預估今年冬季氣溫正常機率高、雨量機率則為正常至偏少，其中12月氣溫偏冷、1月及2月則正常。

中央氣象局副局長程家平表示，9月至11月是台灣秋季，雖然溫度為有紀錄以來第6高，但11月11日也迎來數十年來最早的大陸冷氣團，過去2周快速的冷熱交替也讓民眾感受到涼意。

呂國臣說，回顧今年秋季情況，秋季溫度平均達25.72度，為有紀錄以來第6高溫，平均雨量達541.1毫米，約達同期9成雨量。他說明，9月、10月受到太平洋副熱高壓影響，台灣整體氣溫偏高，如基隆測站也創下9月史上新高紀錄，11月受到數個冷空氣影響，整體溫度趨於正常、東半部氣溫則偏低，至於雨量的部分，則因9月、10月各有颱風影響，帶來較豐沛雨量，但11月降雨則趨於正常，整體約達平均值9成的雨量。

針對今年冬季，呂國臣說，雖然從機率預測圖來看、反聖嬰現象的機率幾乎有100％，強度則為中度、預估持續至明年春天結束，依過去資料顯示，反聖嬰年時台灣溫度容易偏低、但受到全球暖化影響，因此預估冬季整體接近正常機率高，但12月偏冷、1月及2月則偏正常，而台灣平均1年會有8至12個冷氣團影響，其中甚至有1至3個寒流。

呂國臣提及，受到反聖嬰影響，容易使北邊乾燥的冷空氣影響台灣，因此雨量為正常至偏少機率大。