當前經濟偏弱增長，已逐步為市場一致預期，但近期房地產政策小幅、漸次放鬆的信號出現，經濟邊際改善，A股投資策略可聚焦高景氣成長，兼顧低估值修復，預計震盪走勢的結構性行情仍將在短期內持續，拉回可視為中長線佈局A股時機。

大陸銀保監會數據顯示，當前房地產合理貸款需求得到滿足，10月底銀行業金融機構房地產貸款年增長8.2％，個人住房貸款中90％以上用於支持首套房。日盛中國戰略A股基金研究團隊表示，今年前三季A股盈利維持高增長，中央多次釋放房地產金融政策訊號，現階段多家金融機構披露的數據，也印證融資邊際改善的趨勢，預計第四季房企融資及個人貸款將得到改善。

從需求端觀察，固定資產投資穩步恢復，尤其是製造業投資持續向好，連續三個月單月的兩年平均增速保持在6％以上，且呈上行趨勢。在專項債資金加快到位，及項目建設的共同推進下，基建投資增速亦較前值有所加快。

日盛中國戰略A股基金研究團隊指出，在居民就業收入改善的支撐下，同時受到價格和產品週期等短期因素影響，10月消費景氣超預期改善。從9、10月的資料來看，邊際向好趨勢延續，但仍需要關注的是近期疫情的擾動。

產業上，高景氣的新能源汽車產業鏈、光伏及光伏建築一體化、碳中和為主軸。新能源、半導體、光伏等板塊，在產業政策引導，及寬信用預期的賦能下，有望維持較高景氣度，科技科創概念族群可同步關注。