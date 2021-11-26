元大證券交易系統疑似出現資安問題，有網友在PTT論壇上爆料，自己帳戶被系統自動購買港股，沒想到留言處出現許多網友回報，自己的帳戶也出現購買港股的紀錄，消息一出引起網友們熱議，稍早元大證券也發出聲明回應，強調公司主動發現異常交易，目前正釐清相關原因。

元大聲明表示，本公司向來重視資訊安全，於11月25日下午3時許主動發現有疑似異常之港股委託後，擔心為港股詐騙案，故於聯繫部分客戶確認屬非本人交易後，為確保客戶權益，遂緊急自3點45分起暫停受理複委託電子交易，改以人工接單。目前本公司正在釐清相關原因，一定會盡力確保客戶權益，請客戶放心。

有網友在PTT論壇Stock版上發文表示，昨天（25日）下午5點左右，營業員打來詢問我是否有買港股，電話打來似乎很緊張，但自己並沒有購買港股，也沒有開港幣或外幣帳戶，隨後原Po查看自己的交易紀錄，確實在下午3點出現購買港股深藍科技控股的紀錄，讓他相當傻眼。

原Po向營業員詢問此事，沒想到營業員僅說最近詐騙多，公司要求營業員電訪，但又叫他去更改密碼，種種舉動讓原Po相當不解，「我是不太相信，問營業員又一直說沒事，請問有版友遇過相同狀況嗎？」

沒想到文章一出，馬上有網友回報遇到類似狀況，並貼出在元大系統的交易紀錄，同樣是被自動購深藍科技控股，「當時在睡覺，接近六點被通知，說公司會處理不會有損失，然後請我改密碼，後續處理明天會再回報我。」

此外，有網友透露先前也收到元大營業員要求更改密碼的事情，不僅如此，有網友注意到，元大證券昨天下午發布公告，由於複委託電子交易系統異常，將暫停行動精靈的複委託電子交易系統，引發網友質疑資安出現問題。