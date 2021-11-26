林靜儀被問民生議題反嗆記者 顏寬恒轟民進黨：只會選舉非常不恥

台中市立委第二選區參選人顏寬恒26日出席沙鹿竹林國小校慶活動時，針對昨天對手林靜儀拒答記者問題，顏表示，萊豬、食安、治安等全國性議題，不管是總統、部長、院長、立委到民眾，沒有一個人能脫離責任，身為候選人應該要正視，遷怒或指責別人絕對不對，參選人一言一行非常重要。

林靜儀拒答記者問題反質疑記者引發爭議，顏寬恒表示，治安事件層出不窮，不管是北、中、南各處都發生這種被圍毆致死，或是重傷害情況，食安問題也是所有國人不分年紀、族群共同關注，且是全力要捍衛的，不管是總統、部長、院長、立委到民眾，沒有一個人能夠脫離責任，身為候選人，應該要正視治安、食安等議題。

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顏寬恒強調，遷怒別人或者指責別人，是絕對不對，試問最近治安嚴重，台北、台中、高雄、屏東發生多起事件，總統有沒有對治安有防治或是維護具體作法？我們並沒有看到，那只是全黨全力在做選舉，為了要台中市第二選區立委輔選，傾全黨之力攻擊第二選區候選人，相信很多人都非常不滿。對於現在執政黨只會選舉，不關心民生，不關心人民，非常不齒。