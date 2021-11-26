澳洲每日電訊報報導，一艘中國「間諜船」在8、9月間於澳洲外海蒐集「敏感情報」。對此澳洲國防部部長杜登證實，今年曾有中國「間諜船」逼近澳洲領海長達3星期。

每日電訊報（The Daily Telegraph）今天頭版報導，「間諜船」於8月進入澳洲達爾文（Darwin）沿岸200公里專屬經濟海域，挨著澳洲海岸線向南方航行，隨後穿越塔斯曼海（Tasman Sea）往紐西蘭方向航行。期間，「間諜船」曾監視位於昆士蘭州的蕭瓦特灣訓練區（Shoalwater Bay Training Area）。

報導指出，有關「間諜船」為東調級電子偵察船，與今年7月進入澳洲外海，並且逼近澳洲領海監視「護身軍刀」（Talisman Sabre）軍演的中國偵察船類似。

澳洲廣播公司（ABC）今天報導，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天公開表示，澳洲政府注意到近期有中國海軍出現在澳洲沿岸外海。

莫里森指出，中國海軍當時是位於澳洲的專屬經濟海域，並未違返國際法。他說：「他們（中國海軍）可以進入該處，正如我們可以進入南海一樣。」

莫里森指出，有關事件反映出「澳洲必須保持警戒」，而且「必須堅定地對抗那些脅迫澳洲的勢力」。

ABC今天報導，一位不具名澳洲國防部發言人向ABC發出的聲明中提到，澳洲國防部注意到，中國人民解放軍情報艦玉衡星號（Yuhengxing）於今年8月出現在澳洲東岸外海。

杜登（Peter Dutton）今天接受澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）主播史蒂芬諾維奇（Karl Stefanovic）訪問，史蒂芬諾維奇提到，今年曾經有中國「間諜船」出現在澳洲沿岸外海長達3星期；杜登回應表示，那並非首次有中國軍方船艦接近澳洲領海。

杜登指出，今年7月澳洲昆士蘭沿岸海域舉行的「護身軍刀」跨國軍事演習規模龐大；中國解放軍曾派出多艘船隻前來蒐集情報。

杜登7月18日曾向澳洲「天空新聞」（Sky News Australia）表示，中國情報搜集艦「海王星號」與「天王星號」逼近澳洲監視「護身軍刀」軍演。

杜登今天向第九頻道新聞網提到，中國情報搜集艦「長時間逼近澳洲東岸外海」。對此，史蒂芬諾維奇提問：「這是挑釁，對嗎？」杜登回應說：「對於印太地區的情勢，我們得面對現實。」

杜登說，中國擁有戰艦和潛艦合共355艘，在大約未來9年內將會增加至460艘，目前是令人擔心的時期。澳洲必須堅強，並且要捍衛自己的價值觀，澳洲民眾也需要了解目前的情勢。

ABC報導，澳洲內政部部長安德魯斯（Karen Andrews）證實，一艘中國海軍船隻在通過托勒斯海峽 （Torres Strait）進入澳洲東岸時，是受到澳洲政府監控。

安德魯斯表示，有關船隻是位於澳洲的專屬經濟海域，而非澳洲的領海；澳洲尊重主權國家從事合法行為的權利。（編輯：馮昭）1101126