據中國外交部網站消息，11月25日，中國國務委員兼外長王毅在和匈牙利外長西雅爾多視訊會晤時，就美國近期策畫舉辦「民主峰會」表明嚴正立場。王毅說，民主不應被「私有化」、「標籤化」、「政治化」，美方實質上是打著民主的旗號，做著反民主的事情。美方此舉已經引起很多國家疑慮甚至不滿。

王毅表示，民主不應被「私有化」。民主是各國人民的權利，而不是少數國家的私利。一個國家是否民主，歸根到底應該由這個國家的人民來評判，而不是由某個外國指手畫腳、妄加判斷。美國如果只是根據自己的好惡來斷定哪些國家民主，哪些國家不民主，實際上就是在世界上搞唯我獨尊，製造分裂，這本身就不是民主。

王毅表示，民主不應被「標籤化」。如何實現民主，應由各國根據本國國情和民眾的需求，具體加以推進和實踐。衡量民主的標準應該看是否符合本國人民的需要，是否使本國人民有足夠的參與感、滿足感、獲得感。而不是由美國出問卷，各國答題，美國來打分。各國如果只能依據美國一國的尺度來衡量本國民主的好壞，實際上是對民主精神的背叛，更不是真民主。

王毅表示，民主不能被「政治化」。以民主的名義，干涉別國內政，侵犯別國主權，服務自身的政治目的，這種做法更令人不齒，必須加以摒棄和反對。美方聲稱不支持「台獨」，卻又堂而皇之為「台獨」勢力提供國際舞台，只能證明自身的言而無信。台灣是中國神聖領土的一部分，不是美國手中可以利用的棋子。民主是各國追求的共同價值，不是美國任意操弄的政治工具。

王毅強調，世界需要團結，而不是分裂；需要合作，而不是對抗。大國尤其需要在這方面發揮表率作用，而不是做反面教員。