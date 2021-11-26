援引上海市政府企業環境信息公開平台上的資訊，《北京日報》周五報導，美國電動車大廠特斯拉擬投資高達12億元人民幣（約1.8791億美元）擴大其上海廠的產能，

根據特斯拉在該平台發布的公告，其上海廠的擴產計畫將於12月動工，預計於明年4月完工，在擴張之後，該廠將額外提供4000個工作機會，使員工總數達到19000人。

該文件亦指出，特斯拉上海廠目前生產的車型將維持不變，但未具體說明產能將提高多少。

特斯拉上海廠設定的年產能目標為50萬輛，目前每年能生產45萬輛的Model 3和Model Y電動車。

特斯拉尚未回應路透社的置評請求。

儘管產品安全方面的消費者爭議以及對其數據處理的審查，使特斯拉在中國面臨的監管壓力越來越高，但其當地銷量仍持續大幅成長。上個月特斯拉宣布已在上海建立一個研究中心和一個獨立的數據中心，以便將數據儲存於當地。

目前中國製的Model 3主要外銷歐洲，不過特斯拉也正在德國建造工廠。

根據中國乘用車協會的數據，今年10月特斯拉的中國製電動車銷量達到54391輛，其中40666輛用於出口。

特斯拉的上海廠為其獨資持有，是中國第一家、也是唯一家不必合資經營的純外資汽車製造工廠。