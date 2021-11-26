「護國神山」台積電將進駐高雄，設廠地點位在中油高煉廠，但卻傳出24日整治過程中，發生車斗維修壓擊工人事件，造成1名張姓工人死亡，高市府工務局表示，事發第一時間已派員前往醫院慰問、關心，未來將積極加強相關防治及巡查措施，避免憾事再度發生。

高市府工務局指出，高雄煉油廠24日下午3時45分發生車斗維修壓擊事件，64歲張姓男工人在從事車輛維修作業時，卡車車斗無預警壓擊張男，事故發生當時，立即通報救護單位前往搶救，工務局新工處主祕蔡明益也前往醫院關心傷者情況，並與承攬商、監督單位人員一起陪同傷者家屬，但張男經過搶救仍宣告不治，工務局已要求承攬商務必協助家屬處理後續事宜。

高市府工務局說明，事發後，市府團隊立即抵達現場組織專案小組進行調查與防治處置會議，並檢討後續相關防治與處置作為，經過確認，新工處每天有人派駐現場督導，另也有監造人員在場督導作業狀況。由於該案是從事車輛維修作業導致，非屬土壤開挖整治作業，經研議，後續相關機件維修作業均已要求各家廠商移至整治區外進行。

高市府表示，勞工局及勞動檢查處已於25日特別邀集工務局、新工處及整治團隊針對工作安全衛生研討精進作為，並特別提醒整治團隊應注意安全設施的齊備及加強巡檢查察事宜，後續市府團隊將積極加強相關防治及巡查措施，避免類似情形再發生。