台灣與以色列舉辦第八屆台以科技合作會議，雙方議定2022年在數位醫療、水產養殖與海洋生物技術領域共同投入6項科研合作計畫。

本次會議以視訊方式進行，由科技部次長陳宗權與以色列創新科技部首席科學家頓波教授共同主持。

陳宗權次長表示，科技部（前身為國科會）自2006年即與以色列創新科技部(前身為科技部)簽署雙邊科技合作協定，並開展各項互惠互補的科研合作，今年台以雙方科技合作已邁入第16年了，雙方都很珍惜這份深厚友誼及良好的合作關係。本次會議以色列駐台代表柯思畢 （Omer Caspi）與外交部亞非司李雅萍副司長亦受邀出席，見證雙方科技合作開啟新年度的合作。

雙方協議的6項合作計畫將於2022年1月開始執行，參與合作學研機構包含我國國立清華大學、國立中山大學、國立海洋大學、國立屏東科技大學及台北醫學大學等校的研究人員。以色列台拉維夫大學、本古里昂大學、希伯來大學、巴伊蘭大學及海法大學等名校。會中亦論及下屆雙邊合作將開展資訊安全及生物醫學工程之研究領域合作。

科技部表示，以色列是世界公認科技創新強國，人均GDP超過4萬3000美元，屬於經濟合作暨發展組織（OECD）開發國家，在現代農業、水資源、金融科技、網路安全、生物醫藥等科技產業有非凡卓越的表現，我國科技研發製造實力亦不容小覷，雙方期藉由政府政策推動，帶動雙方科研機構技術整合與互補，共創兩國科技榮景。