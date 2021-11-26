樂天國際銀行積極搶市26日宣布推出，年利率3.88％新台幣7天期高利優存專案，理財要優惠更講求快速！

樂天國際銀行指出，自2021年11月26日起至2021年12月9日止，樂天國際銀行快閃推出年利率3.88％新台幣7天期高利優存專案，新舊客戶都能參加一次，每人限存單筆新台幣30萬元、年利率3.88%的7天期優惠存款，利用網銀24小時都能交易的優勢，下班和周末也能輕鬆理財。新戶線上開戶輸入專屬推薦代碼「WIN」，並於指定期間啟用金融卡，還可再獲得新台幣200元現金回饋。

樂天國際銀行總經理佐伯和彥表示，近期觀察到台灣民眾非常在意資金運用的靈活度，為了滿足民眾靈活運用資金的期待，樂天銀行發揮純網銀營運成本較低及24小時都能交易的優勢直接回饋客戶，陸續推出短天期的高利優存，讓客戶短期資金也能產生最大效益。同時，純網銀少了實體分行等待時間，資金進出非常方便快速！

樂天國際銀行指出，歲末佳節即將屆至，針對有資金需求的客戶，樂天國際銀行推出線上快速申請的貸款服務來搶佔市場。並提供更多信貸優惠，一段式年利率最低1.68％，開辦費均一價只要新台幣1000元。