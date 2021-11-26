時值光洋科正發生經營團隊人事爭議之際，台積電26日首度表達立場，發函給光洋科表達兩點立場，強調由馬堅勇博士帶領的技術團隊，正與台積電進行多項技術合作，對先進晶圓製造及循環經濟面向有顯著貢獻與績效。未來雙方也能繼績共同開發更多的技術合作案，共同成長、共創雙贏。

根據函文內容，台積電資材供應鏈管理處處長柯宗杰表示，由於光洋科經營團隊正面臨人事爭議，表達兩點立場：

一、光洋科長期為台積提供銅管回收及先進靶材等服務，由馬堅勇帶領的技術團隊也正與公司進行多項技術合作，對先進晶圓製造及循環經濟面向，有顯著貢獻與績效。

為確保可靠的在地供應與專業技術合作延續，台積電希望光洋科能持續提供穩定的供應服務，順利完成進行中的合作專案，未來雙方也能繼績共同開發更多的技術合作案，共同成長、共創雙贏。

二、台積電一向認為穩定而且值得信賴的供應鏈夥伴，是維持及強化公司競爭優勢的重要關鍵因素，因此，對於供應鏈夥伴經營與技術團隊的穩定運作，公司將持續關注並提供協助。

對於經營團隊爭議，台積電衷心期盼光洋科經營團隊人事爭議事件，能夠盡快平息並回歸正常及穩定營運模式，並藉此向光洋科經營及技術團隊長期以來對公司所提供的優質服務，表達謝忱之意。