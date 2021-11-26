陽明交通大學自合校以來雜音屢傳，身為校友的宏碁集團創辦人施振榮26日特別出面呼籲，希望各界能給予陽明交大行政團隊多一點支持及鼓勵，他也期盼大家多支持產學共創的新機制，引進企業資源，讓陽明交大成為世界一流的大學。

身為交大大學部第一屆校友施振榮，面對近期陽明交大合校後、校內出現的不同看法與聲音，出面力挺校方、並表示，陽明交大合校是為了有足夠的資源讓學校邁向成為偉大大學，同時積極推動產學共創的新機制，協助企業轉型升級，借重學校教授及研究生的資源投入相對尖端的研究，並引進企業的研發任務，讓校園成為繼科學園區之後的新產業研發園區，這樣的做法在美國史丹佛大學、英國劍橋大學都已有先例。

施振榮指出，陽明交大台南校區推動產學共創新機制，不僅得到主管機關的認同，南部校區一路走來「依法想辦法」，尋求建立突破的新機制，後來更間接促成立法院通過產業創新條例，讓學校與產業界可以攜手共創價值，是很大的突破。

他也坦言，雖然在利益平衡方面，對產學雙方的合約是否利益平衡仍有不同意見，抑或有人覺得不盡理想，但未來雙方可以在此基礎上進一步再做協商，並隨時間與大環境的變化來調整，朝更好的方向來發展。

施振榮表示，合校初期，行政團隊先力求穩定運作，尤其整合需要時間，校友關心母校未來的發展，但也要以不干涉校方運作的立場，給行政團隊空間，因為團隊要負成敗的最終責任。

面對未來，校方行政團隊有尋求突破的企圖心，學校組織也會再視實際的需要再做調整，並朝既定的目標邁進。對於校方做得不盡理想之處，來自教授們的不同聲音與建言，他認為行政團隊也要虛心檢討並做必要的修正。

施振榮指出，大家的出發點都是為了讓陽明交大的未來更好，希望透過產學共創的新機制，讓學校未來發展有新的格局，雖然新的機制在現有體系中尚非主流，也容易與既有的組織運作有所衝突，但這些都是學校未來長遠發展尋求突破必經的過程，因此希望大家能多溝通理解，多給行政團隊一些支持與鼓勵，避免誤解，一起攜手讓學校未來有更好的發展。