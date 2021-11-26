美國民主黨眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA）率領包括5位兩黨眾議員偕國會幕僚，共17人昨晚抵台訪問，今上午9點點30分低調前往退輔會參訪，並與主委馮世寬針對後備軍力提升與改革進行意見交流， 後並前往總統府拜訪總統蔡英文。

但主管眾議院退伍軍人事務委員會的高野，為何訪台首站會拜訪退輔會？引起外界好奇。其實，除了因美國三大退伍軍人協會與我方交流相當深厚外，最主要的目的也可能提及軍售問題。

最重要的是，雙方為深化台美退役軍人交流，退輔會已經規劃明年起，派遣兩位官員駐美，其中一人為退伍將官，將於明年1月1日出發。檯面上雖然是雙方退伍軍人交流，實際上我方派駐的兩人，主要還是私底下以遊說軍售為主。而蔡英文也於會見美眾議員一行後，宣布退輔會將派員常駐華府的消息。

美國三大退伍軍人協會每年都通過很多決議送白宮、國務院、國防部、國會做政策參考，決議文包括建議對台軍售等。

我退輔會與美國三大退伍軍人協會其實很熟，因此可輔佐國防部、外交部不能做的外交工作，且美國三大退伍軍人協會對美政府有很大影響力，每年美國總統、副總統、國務卿都會參加他們年會，而我退輔會幾乎是他們唯一姐妹會，每年正副主委都會參加他們年會，且美國退伍軍人協會先前通過相當多與軍售或兩岸有關決議文，對我方相當友好。

實際上，退輔會多年來長期爭取赴美派駐人員，今年終於獲得美方同意，預計明年成行，短期目標為推動國民外交，中期目標是深化與美國交流，長期目標則是與美國退伍軍人事務部建立官方聯繫管道，提高國軍退伍軍人福祉。