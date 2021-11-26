台北捷運公司今年因疫情恐虧50億，導致6000逾名員工績效獎金泡湯，意即年終拿不到以往最高4.4個月，台北市議會交通委員會審查北捷明年度預算時，議員關心年終獎金可領多少，北捷總經理黃清信表示，若北市府順利通過減租，加上年底運量恢復，可望在法定盈餘1.5億逾1成的情況下，有機會領到4.4個月。

北捷今年11月送進議會的預算案，明年度客運收入為171.8億元，考量5月進入疫情三級警戒後重創營運績效，今年1到10月已虧損40億元，所幸運量逐步回升，力拚將虧損控制50億內，但自認明年編列客運收入目標無法達成，連帶影響59.4億租金無法負擔。

北捷參考今年度預算減列客運收入前例，明年依平均日運量188.5萬人算，將明年客運收入調降21.9億至149.9億，若市府順利核定租金減收，可補回客收下降的21.9億，且載客減少可節省轉乘優惠4200萬，因此全年稅前淨利可由0.71億提高為1.1億，稅後調整為8800萬。

議員秦慧珠詢問市府何時能審完？黃清信表示，租金減列已獲府內初步共識，董事會昨也開會通過，接著等重置基金委員會討論，初估12月初定案。

議員王欣儀接著，北捷虧慘慘卻可提高稅前淨利？北捷則說，若市府減租通過可彌補客收下降損失，加上轉乘優惠還能省4000萬，因此能提高，此言遭秦慧珠批評「玩魔術遊戲」，明明是少還市府租金，帳面看卻呈現收入、載客減少後，盈餘還增加的狀況，實在太厲害了。

黃清信對此坦承，租金不是鐵板一塊，倘若北捷沒賺錢也繳不出租金，所以是按公司財務狀況來核實繳納，但他自認不是經營不善，而是因疫情關係導致繳租能力變弱，就會跟重置基金管委會說沒辦法繳這麼多。

此外，依北捷獎金發放要點，每位員工都有年終獎金1個月和考績獎金平均1個月，至於績效獎金則是依稅前盈餘目標為基準，若逾目標1成可領2.4個月，若達成率界於目標值及目標的1成之間，則分成3個區間，以0.4個月的級距方式發給，若未達目標則依達成率的比率發給。

議員徐弘庭質疑，今年稅前盈餘目標是1.5億元，但明年下修到1.1億元，帳面上看收入雖達預算數，但執行率其實可提高，北捷只是把財報目標調低。他預估，按目前情況，員工的年終獎金可保底2個月，但2.4個月的績效獎金領不到。

黃清信表示，若稅前盈餘能達標，加上市府減租案順利通過、年底運量恢復，員工還是有機會領到最高4.4個月，去年也是如此，同仁辛苦有回報。