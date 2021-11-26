高雄前鎮區金福路上大車來來往往，沒想到卻有2台大貨車司機將車停在路上，下車上演全武行，畫面全被一旁目擊民眾給拍下來，事後了解，開在後方司機認為前車開太慢才按喇叭，前方司機以為是朋友「打招呼」又按喇叭回去，沒想到後來發現雙方不認識，下車理論進而變成肢體衝突，但衝動行事的下場恐得吃上罰單。

前鎮分局草衙派出所於25日17時15分接獲民眾報案，趕緊到現場，經了解，現場為35歲的劉姓男子與56歲的黃姓男子，2人均為大貨車司機，雙方因為「喇叭聲」產生糾紛。2台大貨車就停在大馬路上，司機卻下車跑到人行道上互毆，上演全武行，你來我往，誰也不讓誰，畫面全被一旁目擊民眾給拍下來。

據警方了解，劉男駕駛大貨車開在黃男車輛後面，但劉男認為前車開太慢，按了聲喇叭，開在前面的黃男，以為後方是自己同行友人，用「喇叭聲」向他打招呼，因此也按了聲喇叭回應，沒想到後來才發現雙方根本不認識，因而下車理論，上演全武行。

警方到場後在中間緩和兩方情緒，路過的同業吳姓司機也在一旁勸和，雙方當事人情緒平和後，認為都是同樣從事大貨車司機行業，大家賺錢都相當辛苦，不應該為了這點小事，發生爭吵，雙方互不追究責任。但2人衝動行事，將車停在路上，警方也將依《道路交通管理處罰條例》56條1項5款在顯有妨礙他人、車通行處所停車，可開罰600至1200元；另外，警方表示，由於動手影片出現在網路已影響社會觀感，將依《社會秩序維護法》裁罰。