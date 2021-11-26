迎向元宇宙世代，新北市教育局除全面辦理教師血氧偵測雲端系統研習，並首創開放北北基桃國中學生參加元宇宙的起源「AI.雲」新興未來產業職探活動，結合防疫需求同時發揮技職解決問題的探究實作精神，培養教師與學生職探實作力與從做中學，推動新北「贏得未來、技職人才」的元宇宙世代。

教育局表示，因疫情爆發大家關注「快樂缺氧」的健康問題，血氧機一度缺貨，7月在泰山高中特別結合技職專業引入「校園版血氧機」，讓師生在真實情境落實專業技能應用，縮短學用落差。市長侯友宜特別參與血氧機DIY體驗，並與線上研習教師互動，鼓勵教師引導學生運用技職專業發揮創意，成為未來技職人才。

教育局後擴大由泰山高中、鶯歌工商、瑞芳高工等三校共辦理6場次研習，參與國高中教師遍及89校共217位教師，希望能藉此讓教師增能、務實致用，帶領學生理論實務結合，解決現實生活問題。

另針對學生職探部分，教育局自2019學年度起即辦理新興產業職探課程，本學年度主題更以「AI.雲」主題為元宇宙科技的開端，邀請25所公私立技術型高中設計課程，提供北北基桃國中生利用假日參與課程，拓展職探視野，包含科大、實際職場參訪與親子場共開設39場次課程，共招收1350人次的免費體驗機會。

新興產業職探開課時間自28日起到明年6月18日，課程內容有雲端電力量測計、無人自走車-感測與控制、翱翔天際無人機、和AI動畫一起熱舞吧、智慧車燈一把「照」、AI無人機及無菌栽培技術如何與農業結合、AI智慧防疫裝置體驗與設計、無人機智慧操控與應用、機器學習之無人商店應用、AI雲端影像辨識等。相關報名資訊可點閱樟樹國際實中網站（https：／／www.ctjhs.ntpc.edu.tw／）或加入新北適性發展職涯領航LINE群組（https：／／line.me／ti／g2／N9XvRZgBCP95-KhLIdB6ig？utm_source=invitation＆utm_medium=QR_code＆utm_campaign=default）。同時參與活動未來升學在特色招生專業群科甄選入學有額外加分或優勢，讓學生不只適性試探，更能為自己鋪好未來升學道路。

教育局長張明文表示，新北市自2019年起推動4年4億元的「贏得未來·技職人才」計畫，全面提升新北市的技職教育品質。相關活動除提供師生職業體驗之外，也連結防疫及未來新興產業培養創意與思考的能力，國中、高職端和業界合作，符合生活情境的課程體現核心素養能力，從職探課程當中，培育具備實作力、創新思考及跨域整合之未來技職人才。