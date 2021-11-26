「最美性學博士」許藍方先前捲入不倫風波，走出陰霾後，她也慢慢在電視節目上露面，日前她就在節目上分享自己的感情，認為每個女人都會有戀愛腦，自己從前的的夢想是成為老師和媽媽，甚至認為第一次性行為應該要給老公，然而長大後經歷的感情卻顛覆了她長久以來的觀念。

許藍方在節目《命運好好玩》分享，大學時期，她被大自己幾歲的男友求婚，本以為是美夢成真，但她卻發現這似乎不是她要的，坦言：「我沒有不想，但是我開始發現，我好像並沒有這麼的開心，這不是我想要的嗎？」於是她當下向對方表明等到畢業再談，沒想到在畢業前兩人就分手了。

許藍方過去認為第一次發生性關係一定要是跟老公。（圖／翻攝《命運好好玩》YouTube）

後來許藍方和小5歲的男性交往，兩人的溝通卻頻頻出現問題，另一方面，她還發現男友在和其他女性曖昧，她提出此事，對方卻理所當然地回答：「我以為30幾歲的女人都應該會接受這樣的事情。」讓她傻眼之餘也忍不住反思自己：「打破我對兩性當中...覺得是不是我的問題。」

許藍方表示：「其實我也不能說他錯，因為兩個人都是單身的情況之下，他也沒有真的做什麼不好的事情，只是我不能接受這樣的行為。」她也提到曾有網友問她能不能擁有「開放式關係」，她也理性回應：「不能問我，要問你的另一半可不可以，你們講好就好。」