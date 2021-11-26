前台北監獄典獄長謝琨琦被爆料接受炒手請託鍾文智請託，安排寶和會幹部頻繁以增加接見等方式，探視已入獄的槍手，藉機支付安家費，事後矯正署已對謝琨琦開鍘記申誡2次，法務部長蔡清祥要求嚴查，將全案移送廉政署偵辦，目前台北地檢署已簽分他字案，由檢察官劉怡婷指揮廉政署調查謝有無涉貪。

台北監獄前典獄長謝琨琦被爆料濫用特權，多次接受當時已遭判刑18年的股市炒手鍾文智請託，陸續安排寶和會幹部與小弟，以一連串特見與增加接見等方式，到台北監獄探視已入獄槍手，藉此安撫槍手心情並告知「安家費」給付情形，讓槍手們不再咬出幕後指使者。

謝琨琦被爆料從2019年7月到2020年7月間，短短1年幫助寶和會槍手安排的特見與增見次數多達14次。法務部指示政風人員調查，查知謝任職期間，疑與鍾文智本於私人情誼，協助陶姓收容人辦理接見事宜，恐有違反廉政倫理規範情事。事後矯正署考績委員會初核程序「建議」給予謝男申誡2次，目前報請法務部審核中。

蔡清祥並指示後續全案移送廉政署究明刑事責任，若涉不法，依法嚴辦，絕不寬貸，目前廉政署已立案調查，並報請台北地檢署指揮偵辦。北檢已簽分貪汙「他字案」，指派專案檢察官劉怡婷偵辦。