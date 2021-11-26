溫昇豪干擾郭子乾答題。（公視台語台提供）

《茶金》男主角郭子乾、溫昇豪攜劇中演員到公視台語台《全家有智慧》宣傳新戲，林美秀一看到溫昇豪就直誇他帥氣，以前是偶像型男，現在則散發著熟男魅力。溫昇豪敬業用台語介紹《茶金》播出資訊，讓林美秀覺得新奇，因為兩人第一次用台語對話，有點不太習慣，不過溫昇豪自信說等等會越講越流利。

而另一隊隊長是郭子乾，在《茶金》中一樣是戲分吃重的主角之一，他跟溫昇豪在劇中有精彩對手戲，雙方從戲中戰到戲外，林美秀開玩笑說：「反正戲也殺青那麼久，也不需要做朋友了！」惹得眾人哭笑不得。

資格賽中溫昇豪隊出乎意料取得領先，因郭子乾隊的隊員台語都不是很好，幾乎是靠郭子乾一人答題，直到第2關隊長PK賽裡郭子乾眼明手快搶答成功，以10分之差逆轉勝，溫昇豪咬牙說：「我是氣到發抖！」

林美秀連忙要溫昇豪別氣餒，只要對方答錯，機會就輪到他們，仍可搶獎金，不料郭子乾隊答對率很高，只錯1題獎金最低的題目。溫昇豪隊即便已輸了比賽，仍不放棄答題的機會，謹慎思索答案的樣子，讓郭子乾催促說：「溫昇豪，這2千元讓你愁眉苦臉到現在？我差不多有2萬元了！」《全家有智慧》每周一至三晚8點在公視台語台播出。