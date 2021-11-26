物價凍不住，餐飲業者難抵原物料價格飆漲，台灣手搖飲龍頭清心福全今（26日）宣布，12月1日起有部分飲品調漲，執行長趙啟宏表示，平均漲幅約10%，其中，消費者愛點的單品，如梅子綠茶、蜂蜜綠茶、珍珠奶茶、優多綠茶，平均漲幅約5%至8%不等。

在國際原物料價格與物流成本不斷攀升下，台灣各大產業與食品業者相繼調整價格，趙啟宏無奈表示，「近期物料短缺，連帶影響包材價格也不斷飆漲。」像是椰果減產問題、蘆薈、珍珠等物料受到國際供應鏈瓶頸問題推高海運成本，連帶影響罐裝、紙價等包材成本飆升，「原本期盼熬過這波疫情，情況應該會緩解，同時安撫店家再咬牙忍耐一下，但一波波原物料調漲衝擊，環環相扣，大家都早已承受不住這波成本壓力。」

因此，在不願調降品質，寧可缺貨也要提供好的產品情況下，只得忍痛宣布漲價事宜，

另在部分飲品調漲外，針對今年原料成本稍降的數項商品進行調降售價，如太妃鴛鴦奶茶降幅達7%。