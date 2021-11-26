高階顯卡缺貨，影響曜越(3540)下半年營運，公司宣布麥道爾AH T200小型強化玻璃機殼系列新增松石綠與競速綠兩款時尚新色，預計今年第4季正式發售，曜越表示，公司努力讓第4季比第3季好。

曜越以散熱器產品起家，之後再跨入機殼、電源供應器及記憶體產品，並以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，受到顯卡及IC缺料問題影響，曜越前3季稅後盈餘為2.16億元，每股盈餘為3.04元，累計前10月合併營收為37.09億元，年減16.43%。

曜越宣佈麥道爾AH T200小型強化玻璃機殼系列新增松石綠與競速綠兩種時尚新色；曜越表示，AH T200機殼系列共有五種顏色：黑、白、俏粉紅及最新的松石綠與競速綠。AH T200是AH T600直升機概念機殼的小巧精緻版可支援至Micro-ATX主機板。麥道爾AH T200的整體設計走空軍風格，座艙左右兩側各有一面4mm厚強化玻璃、前面上方採用三面3mm厚強化玻璃搭配左右兩側特殊氣孔。全模組化的設計方便玩家自由發揮進行裝機與改裝；不同於市面上常見的方型機殼，麥道爾AH T200的特殊形狀提供玩家絕佳的擴充性、直升機概念的外型與多種繽紛色彩搶眼又獨特，全新麥道爾AH T200小型強化玻璃機殼松石綠與競速綠色的設計極具特色，顏色方面也炫麗時尚，將帶給玩家全新的視覺享受。

曜越麥道爾AH T200小型強化玻璃機殼松石綠與競速綠版本預計今年第4季在曜越TT Premium官網、曜越授權的經銷商及代理商正式發售，為公司營運增添動能。

曜越表示，第3季應該是營運谷底，公司努力讓第4季比第3季好。