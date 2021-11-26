興富發(2542)擠下壽險業目前穩坐今年度投資王寶座，累計購買不動產339億元，狂勝新光人壽的196億元，前五大買方合計購買不動產約811億元占整體不動產金額近3成。

觀察今年大型企業投資不動產狀況，前五名最大買方分別為興富發、新光人壽、遠雄、華固、皇翔，投資產品包含土地、地上權、廠辦、純辦、商場等，投資區域則鎖定六都。在住宅市場熱絡下，土地原料仍是主戰場，五大買方以建商為多，且佈局趨勢明顯由北往南擴張，在台北土地取得成本高且不易有大面積土地下，驅使大型建商往中南部鎖定較有千坪大基地的成熟商圈或是新重劃區。

興富發集團除了以總投資金額高達339億元擠下由壽險業蟬聯2年的年度投資王寶座，更是已連續6年位居前五名買方的紀錄，其投資區域涵蓋新莊副都心、桃園捷運A7站、桃園高鐵特定區、台中七期重劃區、台南及高雄，其中單筆交易金額最高的是以85.27億元買下新莊副都心3280坪的商業土地。投資產品除土地外也跨足商場，以23.5億元買下國產實業位於高雄的悅誠廣場五成產權。

興富發在日前舉行的法說會中，發言人廖昭雄信心滿滿的說，未來3~4年，興富發現金流會很強，股利會以發放現金為主，盡量讓所有股東滿意，並對法人及股民信心喊話，認為科技股、航運、原物料股，漲幅到高點一定會反轉，營建業大家都很賺錢、EPS都很亮麗，興富發是營建股中的首選，今年EPS一定可以突破6元。

信義全球資產總經理柯宏安表示，房市投資動能明顯復甦，建商、壽險金融及自用買方持續成為不動產投資市場支柱，在住宅市場熱絡下，土地原料仍是主戰場，五大買方以建商為多；辦公產品也因台北的租金投報率不易提升，且整棟大樓釋出少，讓壽險業近年因不易找到單純長期收益型的商辦產品，進而轉戰台北市中心以外，像是內科、或新北市、新竹等區域。