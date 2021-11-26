網紅鳳梨昨(25日)即便身體不舒服，仍到夜店力挺DJ女友歐菈演出，晚間女友穿著水手服火辣登場，尤其上半身全透視，被發現只貼胸貼什麼都沒穿，讓不少人鼻血直流，不過鳳梨曬出欣賞演出過程照片，被發現當下人在發燒，卻沒有戴口罩，讓不少網友留言撻伐。

鳳梨稍早在臉書曬出去夜店欣賞女友歐菈演出的照片，只見他在台下深情望向台上的女友，接著表示：「雖然我在發燒，今天還要早起去台東，但還是滿足妳的心願，來當妳小小粉絲」，字句中透露出對女友有求必應，不過在他的Instagram限時動態中，可以看到鳳梨隨著音樂擺動四肢，不過卻沒有戴口罩，加上他表示在發燒，讓不少人相當傻眼。

鳳梨發燒去夜店卻全程沒戴口罩。（圖／yi0107 IG）

對此，鳳梨緊急在臉書發文為不良示範道歉，他表示：「我其實傍晚打完針就已經退燒，但我還是應該全程配戴口罩，造成錯誤示範，深感抱歉」，網友也留言為他打氣：「出門口罩都戴著比較好，保護自己啦」、「身為公眾人物，總會被拿著放大鏡在檢視，下次記得做好該做的防疫措施」、「你也是夠衰，被全世界用顯微鏡在檢視你」、「發燒真的不該亂跑」。

鳳梨因為前變姓女友「罔腰」假懷孕風波聲名大噪，充滿台味的搞笑風格，累積一票粉絲，對於被網友問到：「鼠鼠（叔叔）你能紅多久？」他高EQ表示能紅全是意外，自己本來就不需要紅，畢竟從事的行業並不是麼網紅或創作者，強調知道自己未來規劃是什麼，不會沉浸於鎂光燈焦點而迷失方向，更不忘向所有人喊話：「珍惜當下、享受當下，但別忘了方向」。