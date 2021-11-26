反萊豬公投在即，民團今舉行記者會，針對萊劑的健康風險作「考前總複習」，特別是近年來萊劑對「神經系統」的毒理學研究，並未受到充分討論和納入風險評估，民團呼籲「健康不可交換」，萊豬開放牽涉到世代飲食的健康安全，沒有必要讓孩童承擔「無限期的曝險」，公投應為「孩子的健康」投下同意票，否決開放萊豬進口。

兒童腎臟科醫師錢建文指出，兒童健康尤其重要，對於無法確定安全的物質，應該採取預警性(precautionary principle)原則，禁止食品中含有萊劑。因為合法開放後，兒童將是長期都有可能吃到萊劑殘留的豬肉，存在風險危害卻沒有任何利益，開放萊豬絕對不是「正確的選擇」。

錢建文表示，過去國際上針對萊劑所做的健康風險評估主要是看它的「心血管效應」，但由於「人體資料不夠」，只以極少票數通過「最高容許劑量」。近年來新的證據顯示萊劑對動物有「神經毒性」，與萊劑同屬於乙型受體素的特布它林(terbutaline)對人也有神經毒性。健康風險評估的第一步就是要做「危害確認」，政府直接委託的學者所做的健康風險評估報告中完全沒有提及「神經毒性」，違背健康風險評估技術規範的要求。

蘇偉碩醫師表示，政府在沒有評估萊克多巴胺的「神經發展毒性」之前，可以引用WTO國際貿易規則中SPS協定第五條第七項的規定，暫時停止萊豬的進口，直到蒐集足夠科學證據可以證明萊克多巴胺是安全的才開放進口。

民間反瘦肉精毒豬聯盟發言人李建誠表示，如果反萊豬公投失敗，孩子將來都會有吃到殘留萊劑的風險，而乙型受體素在動物實驗觀察到對發育的大腦有所影響，這些風險根本不需要讓人民承擔，更不應讓孩童冒險，萬一真的有發生問題，試問「誰會負責」。