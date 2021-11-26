總統蔡英文今(26日)接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA）訪問團」，蔡英文表示，感謝各位促進台美互動交流，這幾年退伍軍人事務上，台美合作非常密切，我要跟各位說，從明年1月開始，我們退輔會將會派員常駐華府，可以針對退輔軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以及長照等方面，增加更多的交流。
蔡英文指出，除此之外，台美許多領域持續深化夥伴關係，在經貿關係上，今年台灣進一步開放美豬進口以來，台美展開TIFA對話，這是台美睽違五年之後重新啟動對話平台，將為雙方經貿關係奠定更堅實的基礎。
總統府指出，本次由美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）率跨黨派眾議員訪台，此行將就台美關係、區域安全等各項重要議題進行深度交流，不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會對深化台美關係的堅定支持。
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