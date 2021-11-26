訪台的美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野等跨黨派眾議員一行，26日搭乘巴士前往總統府拜會總統蔡英文。（鄭任南攝）

蔡英文接見美眾議員訪問團

總統蔡英文今(26日)接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, D-CA）訪問團」，蔡英文表示，感謝各位促進台美互動交流，這幾年退伍軍人事務上，台美合作非常密切，我要跟各位說，從明年1月開始，我們退輔會將會派員常駐華府，可以針對退輔軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以及長照等方面，增加更多的交流。

蔡英文指出，除此之外，台美許多領域持續深化夥伴關係，在經貿關係上，今年台灣進一步開放美豬進口以來，台美展開TIFA對話，這是台美睽違五年之後重新啟動對話平台，將為雙方經貿關係奠定更堅實的基礎。

總統府指出，本次由美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）率跨黨派眾議員訪台，此行將就台美關係、區域安全等各項重要議題進行深度交流，不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會對深化台美關係的堅定支持。