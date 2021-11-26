2021臺北溫泉季於110年11月25日（四）至11月29日（一）舉辦，擁有得天獨厚的地理條件，新北投溫泉商圈致力於推廣優質的溫泉資源，打造臺灣觀光新亮點。今年溫泉季以「集氣北投、療浴祈豐年」為主題，特別規劃了祈福集氣主題的趣味活動，另有精采絕倫的舞台表演，也結合相關公益活動，邀請民眾一同做愛心。此外，為了回饋民眾，活動期間只要持振興券前往參與活動之溫泉會館及飯店、店家消費，還可享受各種加碼好康哦！歡迎民眾前往新北投泡溫泉、享好康、看表演、獻愛心！

2021臺北溫泉季。

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臺南新營商圈擁有豐富人文歷史底蘊，再加上太子宮與周邊眾多美食的加持，在地商圈推出與在地深度連結的「大新營嘉年華」活動，總是吸引大批遊客前往，屢創亮眼業績。今年的「大新營嘉年華」邁入第11年，將於11月27、28日在新營民權路封街登場，本次活動除了有台南大新營6區商圈、台南百家好店的美食、伴手禮等之外，也召募新營在地50家人氣美食店家推出「新營美食地圖」，方便遊客可按圖索驥，即日起至11月28日到特約店家消費，即可兌換摸彩券1張，還有機會獲精美來店禮。

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「後浦超好康希望市集」將於11月27日（六）上午10點至晚間6點在金城鎮總兵署前廣場登場！由金門縣金城鎮後浦商圈發展協會主辦的超好康希望市集，今年集結了各式各樣的特色攤位，不管是金門在地美食，還是年輕人最愛的文創小物，市集通通找得到。本次市集還特別加碼，只要在金門後浦商圈使用200元振興五倍券，即可換購價值300元的「後浦+券」，數量有限要搶要快！

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三角湧商圈鄰近三峽祖師廟、三峽老街等景點，金牛角、山泉水豆花等小吃不勝其數，近期也推出「來去三角湧 歡樂年中慶」活動，即日起至貼有「三角湧商圈特約店家」標示的店家，消費每滿100元即可領取一張抽獎券，民眾於11月30日（二）前將抽獎聯投入抽獎箱，電動摺疊自行車、APPLE WATCH 7、APPLE iPAD等多項大獎給你抽，邀請民眾假日到三峽三角湧商圈走走，好吃好玩還有好禮可以拿！

新北三峽三角湧商圈，歡樂年中慶抽獎活動。

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臺中美術園道商圈為推廣商圈，每月搭配不同主題舉辦2場次的甲蟲森林市集，本月的甲蟲森林市集於11月27、28日登場，現場除了有許多風格市集之外，還有莫札特音樂學院的精彩表演及有趣的親子闖關遊戲關卡讓大朋友小朋友一起同樂，邀請大家周末就到臺中美術園道商圈，踏青、逛市集、看表演、玩遊戲。

臺中美術園道商圈甲蟲森林市集

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聖誕佳節即將到來，臺南玉井商圈將於12月4日（六）舉辦耶誕點燈祈福活動。結合歲末祈福、耶誕節點燈的習俗，祈福活動已成為玉井商圈每年12月的例行活動。今年度的點燈活動當日除了有市集、當地國中小的表演之外，現場還有知名魔術師李世峰及歌手艾成、陳燕萍也將蒞臨現場，帶來精采的表演，邀請民眾前往玉井商圈一同共襄盛舉。

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2021臺中客家國樂音樂會將於12月5日（日）下午14時30分在臺中客家樂活園區-樂活運動館開演。活動採線上報名且免報名費，報名期限至12月1日中午12時止，額滿將提前截止。臺中客家樂活園區位於臺中東勢形象商圈，商圈致力於推廣、保存客家文化及歷史，此次音樂會特別選在臺中東勢形象商圈內，希冀藉由客家國樂演奏傳承客家文化及精神。

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花蓮市形象商圈於12月5日（日）、12月13日（日）推出『靚食午茶城市走讀』系列活動，規劃半日體驗遊程，邀請民眾跟著在地文史導師走訪街區巷弄，閱讀花蓮舊好時光的人情意物，品嘗在地下午茶，蒐集被遺忘的舊港傳奇。花蓮市形象商圈位於花蓮市中心，各式伴手禮商店皆位於此。商圈組織致力於推出多樣化的活動，希望能突顯花蓮的山水、原民文化之美，吸引旅客走進花蓮，漫遊花蓮，感受花蓮的熱情與魅力。

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※更多商圈五倍券活動資訊，請上經濟部中小企業處振興五倍券專區：https://twup.sme.gov.tw/5000/

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