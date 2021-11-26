彰化縣政府執行彰化市中央里違章建築拆除，違建範圍約150平方公尺，1層樓高，為鋼鐵、磚造建物。執行拆除，過程未受阻。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府執行彰化市中央里違章建築拆除，違建範圍約150平方公尺，1層樓高，為鋼鐵、磚造建物。執行拆除，過程未受阻。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府執行彰化市中央里違章建築拆除，違建範圍約150平方公尺，1層樓高，為鋼鐵、磚造建物。執行拆除，過程未受阻。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化市和平國小建和分校文小七用地，於1988年已完成徵收，北側已作為幼兒園及小學部使用；南側有4200平方公尺，將規畫蓋成教學運動場所，非法占用經年溝通後，今天縣府教育處先排定第一波差除作業，拆除12戶新增建圍牆、沒有實際居住的部分，建設處25日也拆除中央里占用道路的違章建築，約150平方公尺。

彰化縣政府25日會同彰化縣警察局、彰化市公所及台電、台水等管線單位，執行彰化市中央里違章建築拆除，該違章因占用道路預定地，為彰化縣政府及彰化市公所所有，建築物原為彰化市公所員工宿舍使用，但遭員工子孫續占並增建違法使用，屬「彰化市都市計畫」計畫道路範圍。

縣府表示，違建建範圍約150平方公尺，1層樓高，為鋼鐵、磚造建物。年久失修已有公安疑慮，為整體都市發展及市容景觀，落實土地使用正義，執行拆除，過程未受阻礙。

彰化市長林世賢也再臉書發文，新建的辦公大樓即將完工，但在大樓前老舊違建，是占用縣府的土地，經過里長、公所不斷地努力拜託縣府，終於解決，非常感謝縣府的魄力。

彰縣府建設處拆除作業今年也配合教育處執行文小七用地違章拆除，該區位於市區蛋黃區，違建形成「破漏窟」，今年初統計約63戶占用，住戶抗議不願遷移，但房舍都破損嚴重，有安全疑慮，部分房舍租用他人，環境髒亂缺乏整潔，市民也請命拆除，先先執行第一波拆除作業，針對違章又增建的12戶鐵皮圍牆先行拆除，並沒有人居住在裡面。

彰縣府表示，後續違章拆除行動還會一波波地持續，針對列管違章，並作為吸毒等犯罪等場所，先排定拆除。