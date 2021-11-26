賓士母公司戴姆勒集團(Daimler)中國區執行長Hubertus Troska周四告知媒體，明年在中國的銷售依舊將維持強勁，Troska並補充指出，對賓士汽車有信心在中國電動車市場提高其市佔率，因為公司在豪華電動車領域幾乎沒有競爭對手。

Troska說，儘管中國仍有疫情問題，但該公司在2020年仍在中國市場成長了12%，賣出創紀錄的77.4萬輛；而今年至今銷售量也成長8%。而一切都表明，中國在明年將成為一個超級市場。

賓士品牌電動車目前在中國的市佔率偏低。Troska說，賓士與中國電動車製造商例如小鵬汽車、理想汽車、蔚來汽車，甚至美國特斯拉競爭；然而多數中國電動車的售價都在3.5萬歐元(約3.9萬美元)之間，低於賓士汽車的定價範圍。

隨著集團在中國推出電動車的車款數量，從1款提高到5款，預計賓士汽車將能在售價更高的高級豪華電動車領域佔有一立足點。

不過Troska認為，中國對化石燃油車的需求可能還會持續一段時間。因為在城市以外的廣大區域，收費的充電基礎設施可能還很難實行。因此Troska認為中國還是會有一些內燃機引擎汽車的需求。

戴姆勒已表示，2025年開始的所有新車生產平台都將是電動車，以期到2030年市場條件允許之時，能全部都生產電動車。

中國是全球最大的汽車市場，佔戴姆勒營收的三分之一強。迄今為止，中國一直沒有效仿歐洲，制定禁止生產燃油車的最後期限。