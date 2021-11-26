中華郵政公司將於12月1日發行「新年郵票(110年版)」1套2枚及小全張1張，以平面圖案簡化形態呈現猛虎生風、福氣滿堂氣象，郵票面值分別是6元及13元；小全張以威武虎嘯，藉以祝福新年虎氣沖天，身體健康如虎，面值為15元。

另中華郵政公司續製作「新年郵票(110年版)印刷全張」郵品，於郵票發行當日供售，售價1400元，郵品內含未裁切面值6元及13元郵票全張(20枚)各2張、小全張印刷全張(含9張小全張)1張及證書1份，全張紙邊保留印製過程所標記色標、裁切線等記號，並以專用典藏圓筒收納，極具收藏價值。

配合郵票發行，中華郵政公司特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、小全張護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於11月29日發售；另製作預銷首日戳低值封、套票封及預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日供售，民眾可至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」(https：／／stamp.post.gov.tw)訂購。