監委田秋堇、王麗珍、趙永清、林盛豐今天公布調查報告，指出台電參考日本福島事故經驗，規劃災民7天緊急安置作業約需7.8億元，對核災事故賠償最高僅42億，與日本等先進國家評估支出天差地遠。至於在公投前夕提出調查報告是否在替政院反對重啟核四立場背書，田秋堇說，此案是研究調查案，不能糾正或或彈劾，7月即完成調查報告，需在年底前結案。

監委趙永清強調，監察院數十年來多次調查核電廠、核四，不分黨派都曾對此提出糾正，民進黨在台北縣執政，到朱立倫、侯友宜掌舵新北市，都表態對核安、核廢料有疑慮，因此探討核電應跳脫黨派，台灣確實有核災危機，不能老是依靠天佑台灣；公投是人民的權利，但人民在公投前也必須接受到完整充分資訊，才能慎重抉擇。

根據監委公布的「我國對於核災救災與復健總社會成本在法律面及執行面的分析」調查報告指出，烏克蘭車諾比與日本311福島核災於今年分別屆滿35周年及10周年，當地政府迄今仍難以收拾輻射污染重創環境與社會的殘局，早已崩解核電「安全」及「發電成本便宜」的神話，其中日本政府至2019年投入復原重建預算高達新台幣10兆8950億元。

其次，依「災害防救法」相關規定，核災救災與復建總社會成本，涵蓋預防、應變、復原、重建等支出，然國內各級權責機關絕大部分卻僅估算核災發生當下短期的損失，忽略長期、間接、無形及跨域等各種可能成本，與先進國家相關成本實際處理經驗、評估範疇及涵蓋層面，差異甚鉅。

第三，我國核電廠周圍的緊急應變計畫區，目前以周圍半徑8公里為劃定範圍，與加拿大及西德10公里、美國16公里、日本福島核災實際疏散30公里顯有落差，若核災輻射汙染擴及應變計畫區以外，恐造成兵荒馬亂，今年適逢每5年定期檢討修正緊急應變區之際，行政院應借鏡日本等核災慘痛經驗，審慎務實檢討。

調查報告提到，原能會在2011年4月要求台電建立「斷然處置程序」，以因應全球越趨劇烈莫測的複合式天災，並在2018年4月公布該指引，監委田秋堇表示，國內權責機關多年來幾乎視此程序為保命符，但最終成敗關鍵，需仰賴現場工作人員與大難來臨時原地死守，這是人性嚴酷考驗，但相關單位長期避而不談，且有其他諸多不確定因素不易掌控，為進一步釐清，已另案調查。

田秋堇指出，我國能源政策雖已明確宣示2025年達成「非核家園」，但核電廠除役過程，以及置於冷卻持中、數量龐大的用過核子燃料棒，仍有核災發生的高度風險。日本福島核災「損害賠償」支出總額至今近新台幣2.5兆，反觀我國最高賠償為42億，僅佔日本賠償金的0.17％。