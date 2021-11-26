四大公投案投票在即，執政黨「孔金又包銀」的全面性混淆和恐嚇，民眾黨每天透過街頭宣講，本周「民主戰車」將前往彰化縣、嘉義縣市宣講，告訴民眾對捍衛食安、守護藻礁的堅持，期盼民眾能在12月18日站出來，用公投票讓執政黨聽見人民真正的聲音。

農委會主委陳吉仲表示，「萊克多巴胺是『還好』的添加物，就好比人會吃保健食品」，民眾黨質疑，若真是這樣，包含台灣在內的160個國家又何須禁用，指鹿為馬無法消除民眾對萊豬的食安疑慮，唯有「源頭管理、明白標示」，才能讓民眾有選擇的權利。

台灣四面環海，是個美麗的海島國家，海洋資源是台灣珍貴資產，一旦破壞殆盡就回不去，絕不能為了政府貪圖一時方便，就犧牲7600年的藻礁生態，讓下一代子孫也無法再看到這片美麗的海岸線。

民眾黨強調，公投是議題的討論、理念的選擇，為了下一代的健康，我們必須對反萊豬投下同意票；為了讓藻礁永存，保護珍貴的自然生態，我們要在珍愛藻礁這題投下同意票。

民眾黨表示，公投是直接民意的展現，唯有用手中的公投票告訴政府，真相不該被掩蓋，良心不能被收買。