大S近來毅然決然斬斷與汪小菲10年婚姻，當時她與汪小菲認識49天、見面4次就閃婚，後來她回憶第一眼見到老公「就知道是他」，無奈仍感情生變。網友挖出，大S過去曾自嘲是叛逆死小孩，當人妻、人母後未改個性，4年前還分享去刺青照片，可見她在肩膀刺上翅膀圖樣，強調：「我還是我，我的內心是自由的！」

大S早年在安以軒辦的聚會上認識汪小菲，當時她透露對汪小菲有不一樣的感覺，「我看到他的第一眼就知道是他了」，而汪小菲喜歡大S的溫柔氣質，更羨慕她的原生家庭溫暖，母女、姊妹關係都好，兩人異性相吸，婚後汪小菲曾被報導不再是「京城四少」，當時他也開心說：「我太開心了，以前別人給我戴的帽子終於摘下了，我的身份就是一個善良女人的老公，愛笑女兒的爸爸，帥哥兒子的父親！還有就是一個愛國的北京小砲兒！」

大S四年前曬照宣布自由。（圖／翻攝自大S微博）

而大S婚後為了生孩子，放棄過去紙片人身材，因婆婆一句：「妳這樣子不吃肉，就是會生不出小孩。」，讓大S斷掉吃素開始吃葷，終於在婚後3年懷了大女兒，2年後又迎來小兒子，生小兒子時，大S還鬼門關前走一遭，癲癇復發被送進加護病房，後來她在節目上回憶此事，表示當時自己神智不清時說想看女兒，S媽便把女兒抱進來看她，讓虛弱中的大S眼睛一亮，「我覺得是玥兒（女兒小名）把我從鬼門關拉出來」。

大S肩膀上刺有翅膀圖樣。（圖／翻攝自大S微博）

今年6月汪小菲批評台灣疫苗量不足，大S拋出震撼彈宣布即將離婚，汪小菲雖後來修改文章並態度放軟認錯，仍難減大S離婚念頭，而網友發現，大S2017年就曾大動作「宣告自由」，寫下：「我是人妻，我是媽咪，但我還是我，我的內心是自由的！！」並曬出自己肩膀刺了翅膀圖案的照片，強調自己仍是自由個體，如今提出離婚，似乎也不太令人意外。