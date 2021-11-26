北市保安警察大隊第一中隊小隊長洪輝武，員警邱文輝、蘇煜斌等3員，日前上午8時10分巡邏途經光復北路博仁醫院前，發現一輛廂型貨車拋錨卡在路中，時值上班交通尖峰時間，造成後方車流嚴重回堵，員警見狀立刻下車協助疏導及指揮交通，兩名員警並徒步用手將車推到加油站，解決因沒油拋錨的窘境。

兩名員警合力將箱型貨車推上加油站的斜坡，順利進入加油島進行加油。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

50歲楊姓駕駛為附近市場攤商，當時他的車上裝滿貨品準備前往攤位做生意，楊男赫然發現儀表板上油針沉底，正當驚覺不妙想趕緊找加油站，不料，車開到光復北路、加油站近在咫尺時，汽油完全用罄瞬間熄火，滿車的貨物加上車體重量共達3、4噸直接卡在路中央，令楊男不知所措。

巡邏保大員警見狀，指導楊男在車上控制方向盤，由洪員一面指揮交通疏導車流，一面與蘇員協力將拋錨車輛推到距離約百公尺的加油站，駕駛巡邏警車的邱員也開啟警示器，尾隨殿後保護人車安全。經費盡全身力氣，兩名員警終於合力將箱型貨車推上加油站的斜坡，順利加油，並確認車輛恢復正常後才離開繼續巡邏，讓楊男對警方及時的協助感謝不已。