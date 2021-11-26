南非新發現的新冠變種病毒引發擔憂，周四隔夜市場美股指數期貨重挫，投資人正在為周五縮短的交易日做準備。

目前道瓊指數期貨重挫430點或1.2%，報35319點。標普500指數期貨跌0.92%，那斯達克100指數期貨跌0.5%。

受此打擊，亞洲主要股市亦同步下挫，日經225指數目前崩跌2.9%，南韓KOSPI指數跌逾1%，香港恆生指數大跌2.1%。在南半球的澳洲股市亦重挫近2%。

周四世界衛生組織（WHO）官員宣布該組織正在監測一種在南非新發現的新冠變種病毒，並將於周五召開特別會議，討論該變種病毒對疫苗和療法可能造成的影響。

世衛組織新冠技術小組負責人范科霍芙博士（Dr. Maria Van Kerkhove）表示，這個新發現的變種病毒有大量的突變，當突變如此多時，可能會影響病毒的行為。

南非科學家Tulio de Oliveira在由該國衛生部召開的記者會上表示，新發現的變種病毒刺突蛋白上有超過30種突變，其中多個突變與抗藥性提高有關，這可能降低疫苗的有效性，還有一些突變會提高該病毒的傳染力。

英國已宣布自周五中午起，禁止來自南非等6個非洲國家的航班，作為預防性措施。

由於近來全球疫情升高，加上南非新發現的變種病毒來勢洶洶，部分國家已經重啟防疫限制措施，恐打擊原油需求，目前紐約期油重挫2.64%，報每桶76.32美元，布蘭特期油跌1.97%，為每桶80.6美元。

受惠於避險情緒升高，黃金價格開始拉升，目前紐約期金漲0.76%，報每盎司1797.80美元。