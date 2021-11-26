再生晶圓和設備廠辛耘(3583)公告取得蔚華科私募普通股400萬股，交易總金額9600萬元，將進行策略聯盟。

半導體設備廠蔚華科發行私募，由探針卡供應商旺矽與辛耘(3583)認購。

蔚華科此次私募案，以每股24元進行私募增資，總計將發行1630萬股，合計可以募得3.912億元資金。其中，辛耘斥資9600萬元取得蔚華科400萬股私募普通股，佔這次私募的24.54%，主要是為與蔚華科策略聯盟。

辛耘今年營收逐季成長，第三季每股淨利為1.62元，為同期最佳；前三季營收及獲利均創同期新高，2021年前三季歸屬於母公司業主淨利2.97億元，年增約48%，每股淨利3.7元。

受惠半導體大廠積極投資，加上晶圓再生新產能逐步開出，辛耘第三季營收比第二季續增，第三季營收約12.89億元，季增28.7%，且創單季新高；前三季營收32.48億元，也創下同期新高，年增約33%。

展望第四季，隨著台積電竹南廠將在明年正式啟用，目前開始進入試機階段，加上年底為旺季，有利相關設備廠維持業績動能。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生今明年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，目前增至14萬片。明年預計再新增2萬片。今明兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，今年底目標有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期明年中填滿。最大產能規劃為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標今年損平、明年開始獲利。