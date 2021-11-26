每年11月25日至12月10日為期16天是聯合國推動的橘色世界-終結性別暴力倡議行動，在這期間全球會有許多城市地標亮起橘光響應，新北市受暴者近8成為女性，防暴行動也不落人後，新北市社會局呼籲對抗性別暴力及遏止對婦女們的種種暴力，與全世界接軌。

社會局長張錦麗表示，新北市致力於家庭暴力防治工作，但因幅員廣大，在29個行政區超過400萬市民，單靠公部門的力量不足，因此結合許多社區發展協會及民間團體，在社區中推動性別暴力防治工作。例如，長期在社區推動性別暴力防治工作的鶯歌永昌、中和莒西、瑞芳龍川和五股興珍等社區發展協會，以及新店和板橋紳士協會等，在國際終止婦女受暴日期間響應橘色防暴的力量，將「暴力零容忍」的觀念深植社區及民眾心中。

鶯歌區永昌社區發展協會的防暴尖兵志工隊，於社區關懷據點辦理活動及課程，宣示「拒絕暴力、在地行動、點亮世界」；中和區莒西社區發展協會邀請邊邊女力協會謝莉君講授性平課程，從數位生活的性別議題談起，帶領社區防暴志工認識數位時代的性別暴力；瑞芳區龍川社區則結合街坊出招舞動快閃活動，邀請區長施玉祥，帶領社區裡的阿公阿嬤志工，到瑞芳車站以「愛擁抱，不要暴」響應；新店紳士的志工伙伴著橘色服裝及口罩，手持防暴標語在社區進行走動式防暴宣導。

新北市家防中心主任許芝綺表示，今年1至10月在成人保護通報案件中有72.43％受暴者為女性，其中親密關係暴力女性受暴者更達81.86％，至於性侵害案件中有高達84.98％的受暴者為女性。從實務經驗中，女性想脫離家暴處境，將面臨子女照顧、經濟及居住等問題。

許芝綺說，新北市自2016年開始積極結合民間力量，並整合跨局處資源，首創受暴婦女三階段庇護模式，不僅提供緊急短期庇護，更依據婦女需求，推出中長期安置及自立宿舍等服務資源，結合社工專業服務及多元資源，持續協助婦女及下一代脫離暴力生活。