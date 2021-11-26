小資族常糾結該怎麼省電，一名網友發現他過去6個月的電費加總竟然要價12000元，平均每個月至少2000元，讓他忍不住哀嚎說，電費繳完都快沒錢吃飯了，並分享自己平常使用的電器，希望網友可以幫忙揪出問題。對此，網友則點出吃電怪獸是電熱水器，所以才有些人冬天電費比夏天更貴，並建議原PO平常若沒有用，可以關掉省電。

一名網友今在PTT上發文表示，最近搬到台中租了一間小套房，房租還蠻便宜的，但周遭的環境與機能都很不錯，不過，近日他繳交電費發現，過去6個月的電費竟然要12000元，讓他非常錯愕，因為他自認為很省電。

該網友坦言，他平常在家幾乎不開電視，冷氣也很久沒有吹，房中有個小冰箱，但幾乎沒有冰什麼東西在裡面，平常比較會使用到的電器，大概就是他的筆電與浴室的電熱水器，不知道是不是因為加熱器或小冰箱很耗電，才導致電費很貴。「還是其實是我需要改變一下生活型態，畢竟這樣電費繳一繳都快要沒有錢吃飯了。」

貼文引起網友討論，除了在外租屋，房東可能是採用一度電5元的算法收取電費外，許多人認為「吃電怪獸」是電熱水器，「用電熱式的洗1小時大概就要4至5五度電，一度5元就25元，如果沖很久建議改變一下洗法吧」、「最耗電的東西是電熱水器，所以冬天比夏天電費高」、「電熱水器是冷氣耗電量6至8倍，洗越久就越浪費電」。

原PO看完則留言哀嚎說，沒想到電熱水器這麼可怕，但冬天到了天氣很冷，洗澡難免會想要沖久一點，但最煩的就是現在家裡這台耗電就算了，熱水還很快就用完，真的讓人很煩惱。因此不少網友則建議他在要用的時候開就好，平常沒用可先關掉來省電。

另外也有人提醒原PO可以檢查看看自己有沒有被鄰居或房東偷電，把所有的電源插座都拔掉以後，觀察電表有沒有轉動，如果有恐就是被偷電了。