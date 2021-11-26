大梨山地區連日低溫，楓葉全面變色，11月下旬進入最佳賞楓期，尤其松廬楓紅被許多遊客譽為最美「楓」景，最近更吸引攝影愛好者前往拍攝，光影魔術師許釗滂就分享松廬楓紅及達觀亭夜拍星軌，每張都令人相當驚艷。

福壽山農場的松廬已進入最佳賞楓期，相當美麗，被許多遊客譽為最美「楓」景。(福壽山農場提供)

福壽山農場松廬栽植了日本品種的掌葉楓，楓葉輕薄，楓紅隨著陽光呈現各種美景，11月初福壽山農場鴛鴦湖周邊楓葉已轉紅，松廬楓葉至11月中旬陸續轉紅，本周進入最佳賞楓期。

福壽山農場副場長王仁助表示，松廬楓紅被許多遊客譽為最美「楓」景，最近更吸引很多攝影愛好者到農場拍攝，光影魔術師許釗滂就分享松廬楓紅及達觀亭夜拍星軌，透攝影師之眼所創造的藝術，每張都令人相當驚艷。

王仁助指出，目前除了賞楓葉外，至30日前還有採（蘋）果樂活動，周末假期還有星空導覽，從白天到黑夜，美景、美食、山嵐、雲影及夜景一次滿足。

福壽山農場表示，目前已是冬天，夜間及清晨溫度都在攝氏10度以下，呼籲計畫上山的遊客務必要特別注意保暖及戴帽子。此外，國人旅遊習慣大多落在假日，建議遊客可選擇平日到訪。