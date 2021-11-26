身高163公分、E罩杯、IG追蹤數高達15萬的JKF女郎賈曈曈（本名賈瞳），本月24日凌晨與女性友人在新北市板橋區莒光路違規停車遭警方盤查，員警發現賈女被通報為失蹤人口，要求下車受檢，在她牛仔褲右後口袋查獲3包毒咖啡包，賈女坦承近日曾施用，偵訊後以毒品罪嫌移送新北地檢，檢方諭令5000元交保。
24日凌晨1時30分許，海山警分局巡邏員警在莒光路見1輛白色賓士車違停在莒光路巷口，員警上前盤查，查詢身分資料時，發現副駕駛座上的女子，係通報協尋的失蹤人口22歲賈瞳，員警要求賈女下車配合查證，即見其褲子右後口袋露出3包咖啡包，經現場檢測，內容物呈安非他命及卡西酮陽性反應，遂當場將賈女逮捕。
賈女供稱，今年初透過臉書購買10包咖啡包，最後一次是數天前在家中飲用。至於被通報失蹤人口部份，賈女表示，10月初母親因她多日沒回家所以報案協尋，幾天後她便回家，但母親可能忘了去撤銷。
偵訊後，警方依毒品危害防治條例將賈女移送新北地檢署，檢方諭令5000元交保。
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