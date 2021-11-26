交通局長葉昭甫指出，市府以往協助停車場施作，為鼓勵民間業者參與興闢停車場，改為補助業者1個停車格3000元。（盧金足攝）

台中市議員要求交通局運用公園、學校，興建地下停車場，解決停車不足問題。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

交通地政委員會主席楊正中做成附帶決議要求，將補助辦法改為自治條例送議會審查。（盧金足攝）

台中市停車位不足，市府為獎勵民間設立停車場，1個停車格補助3000元，市議會交通地政委員會26日審查時，藍綠炮轟政府補助蓋停車場，業者收停車費，市議員陳政顯痛批停管基金變成「凱子基金」，交通局表示，以往是由市府協助施作，現改為補助經費，主席楊正中做成附帶決議要求，將補助辦法改為自治條例送議會審查。

交通局長葉昭甫指出，市府以往協助停車場施作，為鼓勵民間業者參與興闢停車場，改為補助業者1個停車格3000元，今日下午在法規委員會提修正法規，民間興闢一個停車格即由交通局停管基金補助3000元。

停車格興建補助法規還沒通過，就先送來交通地政委員會審議，擔任主席的市議員楊正中強調，「程序不對」，個人和團體興建停車格補助，理應法規委員會正通過才能補助動支。

陳政顯批評，交通局補助民間停車場經營者，民間興建1個停車格補助3000元，如果蓋停車格1000個停車位，拿停管基金蓋民間停車場，還可對外收費，要求暫時擱置交通局研訂的辦法，另行訂立停車場補助的相關自治條例，向議會專案報告才能實施。

「停管基金變凱子基金？」陳政顯不滿的說，停管基金投資的停車場建設在那裡？交通局根本沒有投資立體停車場，這兩年沒有設置停車場，還點名葉昭甫的表情就寫明停管基金是「胡塗基金」，要求趕快將學校、公園開闢地下停車場。

陳政顯表示，停管基金編列對民間停車場業者的補助，民間團體與個人各300萬元，共計600萬元，以1個停車位補助3000元，大約補助2000格，但依停車場管理辦法，停車場證明2年1次審查，業者可以更換人頭，改變不同經營者同獲補助，如果有心人從中取巧，專門在吃公部門預算，市府豈不淪為民間業者輕易獲公帑補助的管道。

陳政顯強調，市府應該自行去投資停車場，不管是立體停車場或開挖公園、學咬地下停車場，解決人口密集地方的停車問題。

市議員劉士州指出，停車場補助也應看周轉率，如果業者在偏遠地區蓋停車場，只為獲補助3000元，這種停車效益差，補助不能齊頭式平等，真正發揮在有停車需求的地方蓋民間停車場。

劉士州質疑，停管基金列催繳的人員，但很多汽機車違規罰單夾滿車，有的風吹雨淋沒人理，要求應盡速列入催繳。

交通地政委員會最後做成附帶決議，交通局台中市公有停車場基金，針對停車場補助一個3000元，應先完成法規程序後始得動支，另加強清查應收拖吊移置保管費。