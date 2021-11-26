隨著全球經濟活動回溫及鋼價大幅上漲，推升我國扣件(螺絲螺帽)出口動能，1-10月出口金額成長33.2%，且對美、歐市場出口顯著回溫，1-10月我扣件對美國及歐盟出口分別成長34.2%及34.1%。

經濟部國際貿易局公布，今(110)年以來隨著全球經濟活動回溫及鋼價大幅上漲，推升我國扣件(螺絲螺帽)出口動能，1-10月出口金額成長33.2%。

臺灣為全球第三大扣件出口國，僅次於中國大陸及德國，出口金額於107年達到歷史高峰46.4億美元，之後受美中貿易衝突與COVID-19疫情影響，出口金額下滑。今年則受惠全球景氣復甦及鋼價上漲帶動我扣件出口成長。

經濟部國貿局表示，螺絲螺帽今年對美、歐市場出口顯著回溫。美國及歐盟為我國扣件前2大出口市場，合計占我扣件出口市場近7成，受惠於美、歐陸續解封，加速推動基礎建設，及汽車、建築、DIY修繕等產業景氣復甦，帶動扣件需求增加，今年1-10月我扣件對美國及歐盟出口分別成長34.2%及34.1%，另對脫歐的英國亦大幅成長50.5%，出口表現回溫。

經濟部表示，臺灣扣件生產技術先進，品質優良耐用，並具產業群聚優勢，且近年臺廠持續投入智慧化及自動化生產，開發汽車、航太、軌道、牙科醫療等領域的高值化扣件，以群聚力量吸引國際市場訂單，與低價市場進行區隔，持續站穩世界前三。未來在歐、美各國景氣復甦，基礎建設及汽車等產業需求持續擴增下，可望支撐我扣件產品出口持續成長。