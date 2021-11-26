臺企銀(2834)25日應邀召開線上法說，2021年第三季營運顯著好轉、獲利創近2年高點，資產品質亦重返歷年最佳水準。展望明年，該行聚焦優化授信品質、開創多元獲利2大方向，在兼顧風險控管原則下放大放款規模，以達成全年放款成長目標、提升營運績效。

臺企銀第三季合併淨收益65.57億元，季增10.12％、年增14.72％，稅後淨利13.98億元，季增0.08％、年增16.06％，創近2年高點，每股盈餘0.18元。累計前三季合併淨收益180.75億元、年增10.52％，稅後淨利38.97億元、年增12.54％，每股盈餘0.5元。

臺企銀第三季利息淨收益45.26億元，季增3.05％、年增14.47％，手續費收益10.08億元，季增46.37％、年增36.84％。累計前三季利息淨收益132.41億元、年增10.02％，手續費淨收益24.68億元、年增17.17％，主因財管手續費淨收益15.23億元、年增46.44％。

同時，臺企銀亦持續加強授信品質管控及風險分散，第三季逾放率降至0.32％、逾放覆蓋率增至381.76％，10月逾放比進一步降至0.3％、逾放覆蓋率續升至395.37％，資產品質已重回歷年最佳水準。

臺企銀截至第三季平均放款餘額1.22兆元、年增6.01％，平均存款餘額1.55兆元、年增8.76％，但活存比自54.32％略降至53.88％。存放利差維持1.29％，淨利差（NIM）則自0.95％略降至0.93％。

臺企銀副總經理張佑銘表示，近期在疫情態勢逐漸趨緩且穩定控制下，部分場所採有條件開放，各項經濟活動逐漸重啟，有利中小企業核心放款業務推展，放款餘額及戶數皆有明顯成長。

展望後市，臺企銀除持續推動工業區、青年創業、小微新創事業及智慧財產研發業者等貸款外，亦積極參與聯貸市場，爭取聯貸主辦及參貸機會，並開拓境外法人外幣授信業務，以擴大放款規模，提升中小企業放款市占率及整體收益，以達成全年放款成長目標。

臺企銀指出，2022年經營方向將聚焦優化授信品質、開創多元獲利2大方向，將兼顧風險性資產成長及收益性，擴大存放利差、控管資產品質及加強風險管理。同時，積極提升手收占比、強化重點經營及衍生業務滲透，以積蓄未來發展實力。

此外，臺企銀因應數位金融浪潮，除已推出新版網銀及網路ATM外，近期亦開放客戶下載新版行動銀行，強調簡潔清爽的視覺呈現及簡單操作，同時導入兼具便利性與安全性的交易安控機制，提供客戶便利又安全的數位金融環境。