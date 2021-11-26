蔡英文總統今接見美國國會議員訪問團。聯邦眾議員高野（Mark Takano）致詞時讚賞在蔡英文總統的領導力，在蔡總統執政下，台美關係不但非常強健，而且是十幾年以來最穩健。

蔡英文致詞除了宣布表示，明年1月退輔會將會派人常駐華府；並強調，台灣有決心解決困難的貿易問題，並透過TIFA跟美國一起推動雙邊區域以及全球的貿易進程。

蔡英文今天上午在總統府接見的美國訪團是由聯邦眾議員高野（Mark Takano D-CA）率跨黨派眾議員所組成。

蔡總統提到，台美在許多領域都持續深化夥伴關係。就在上周四，台灣首批F16V作戰隊成軍，F16V的升級跟接裝，都是台美國防工業合作的成果。

總統說，在經貿關係上，今年台灣進一步開放美豬進口，台美展開TIFA的對話，這是台美暌違5年後重新啟動對話平台，將未雙方的經貿夥伴關係奠定更堅實的基礎。雙方的政策方向穩定，更能夠增加相互的互信跟往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，並透過TIFA跟美國一起推動雙邊區域以及全球的貿易進程。

她說，同樣的道理，在各未關心的區域情勢上，台灣也會跟美國加強合作，共同捍衛共享的民主自由價值，確保區域的和平穩定發展。

至於提到明年1月退輔會將會派人常駐華府，總統說，可以針對退輔軍人的健康保險、優質醫療，就業輔導以及長照等方面，增加更多的交流。

總統府表示，該訪團此行是就台美關係、區域安全等各項重要議題進行深度交流，不僅再次展現台美的堅實友誼，也展現美國國會對深化台美關係的堅定支持。

總統說，還記得幾年前跟高野主席見面的時候。她剛被推為總統候選人，今天很高興能在台灣見面，換她來接待；她也再次感謝各位訪賓在感恩節時期專程訪問台灣，展現台美如同一家人，如同家人一般的祝福。

高野指出，雖然這是今年美國國會派到台灣的第三個訪問團，但是一同在面對疫情上有非常大的進展。所以相信在未來，美國的官員來訪台灣會變成常態。

他說，這週來到台灣，「是要提醒我們的夥伴還有盟友，在兩個艱困的年頭之後，我們對於自由而且安全的印太區域的承諾，以及共同責任，是前所未有的強健」，台灣不但是世界的楷模，也值得是因為台灣的應對疫情的非常優秀的表現，應該值得讚賞。

他說，台灣不但捐贈了非常多的相關醫療設備給美國，而且對於台灣的15個邦交國，還有全球其他國家都同樣的慷慨。世界已經聽到了台灣的聲音，台灣不但可以幫忙，而且正在幫忙。

他說，這次組成跨黨派的訪問團，到了日本，到了南韓，現在來到了台灣，如今台美不斷的合作，共同面對疫情，而且也不斷促進貿易以及投資的關係，更促進彼此的共同經濟繁榮，也一同面對氣候變遷，並且在區域及全球，倡導像是人權、包容性、還有法治等價值。

他強調，「我們對台灣的承諾不但堅若磐石，而且不斷地深化」、台灣不但是民主的成功，故事可靠的夥伴，更是世界上一股良善的力量，非常高興，看到美國和台灣的友誼及彼此的信任，已經開花結果，非常期待看向，未來希望可以讓台美關係發展的更加深遠、快速，而且更加的緊密。