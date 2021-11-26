中華民國電影事業發展基金會昨（25日）召開董事會議，通過台北金馬影展執行委員會主席，將由享譽國際的電影攝影大師李屏賓接任。台北金馬影展執行委員會主席1任2年，得連任1次，李安導演的主席任期自2018年2月開始，即將在明年初屆滿，功成身退；董事會議後，基金會董事長朱延平即去電李屏賓提出邀請，李屏賓日前剛自美返台、尚在自主健康管理，於電話中感謝大家的肯定，也自覺責任重大。

李屏賓至今已獲得7座金馬獎最佳攝影，也是此項目的紀錄保持人，還在坎城影展與柏林影展獲得個人獎。除了與侯孝賢、王家衛、王童、許鞍華、張艾嘉、姜文、譚家明等導演合作，觸角也伸向國際，參與是枝裕和、陳英雄、吉爾布都等人的電影。對於提攜新人也不遺餘力。2009年金馬影展曾以他為焦點影人並出版專書《光影詩人李屏賓》，2016年紐約現代藝術博物館也為他舉辦專題影展，他也曾擔任2016至2020年台北電影節主席。

李安導演這4年來對金馬獎悉心呵護，金馬獎在風雨中才能將穩定前行，基金會董事長朱延平表示珍惜感謝，也期待在接任主席李屏賓與所有華語電影人的支持下，金馬獎繼續進步，越來越好。