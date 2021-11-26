「只要我還能動，我會一直做下去！」76歲的新北市績優導護志工蔡林春擔任江翠國小導護志工27年，歷任6任校長；新北市優良職業汽車駕駛人陳金峰，開658公車時遇到醉漢持鐮刀揮舞，他奮勇奪刀保護全車乘客；新北市績優交警吳鎮宇除了協助紓解車流，還曾在處理交通事故時意外查獲毒品、手槍。他們都是110年金安獎獲獎者。

有交通界奧斯卡獎的金安獎是全國交通安全最高榮譽，26日舉辦「110年金安獎頒獎典禮」，向促進道路交通秩序及維護交通安全有功的「金安英雄」致敬。

台中市績優義交吳麗英雖然患有肺腺癌，化療之後身體狀況稍好轉，但仍熱愛義交工作，主動協助經費報結、審核或是擔任交管指揮。新竹縣績優義交宋福萊2018年起擔任中隊長，每逢假日都會到竹東轄區協勤，從去年7月1日到今年6月底他總共協勤92次，連春節期間也犧牲假期積極參與。兩人都獲得今年的促進道路交通安全績優獎。

來自花蓮縣的丁輝雄平時在瑞穗車站排班，還載送鄉下地區老人去醫院看診、幫忙掛號及取藥，熱心助人，他獲得今年的優良職業汽車駕駛人。

值得一提的是今年新北市政府獲得金安獎卓越獎第一名等14項大獎，新北市長侯友宜表示，提升市民安全是市府的重責大任，市府團隊必將繼續努力，「市民的小事就是我們的大事。」