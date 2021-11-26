「阿嬤家─和平與女性人權館」，新館今天重新開幕。（林良齊攝）

「阿嬤家─和平與女性人權館」，新館今天重新開幕。（林良齊攝）

婦女救援基金會從1992年起從事「慰安婦」調查至今，共保存超過5000件的資料，2016年時成立「阿嬤家─和平與女性人權館」，但日前因為經費等問題被迫遷離舊館，新館今天重新開幕，希望讓更多人認識慰安婦議題。

阿嬤家新館的空間與格局和舊館相當不同，婦援會邀請設計團隊，以阿嬤生命史和被害人觀點為中心做系列設計，將阿嬤家的精神跟理念完整承下來，讓民眾一踏入博物館就能感受到巧思。

博物館內常設展區為「認識年少的阿嬤們」、「誘騙與脅迫」、「我們就是她們」、「面對歧視的韌性」等；第一期特展為「＃MeToo先行者」，將阿嬤們面對歧視和勇於發聲做延伸。

據統計，在試營運期間有232名民眾前來參觀，婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，其中還有1位參觀5次、1位參觀3次，「十分感動」；她說，此次阿嬤家新館展出許多文物，希望讓民眾瞭解阿嬤想要告訴我們的東西，到現在如何看待不斷在身邊發生的性別暴力。

「阿嬤家─和平與女性人權館」開幕後的營業時間為周二至周六、上午10點至下午5點、票價30元，