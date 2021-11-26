蔡英文總統今出席「台灣駭客年會HITCON 2021開幕式」，強調資安視同國安，政府的目標很清楚，台灣要打造被世界信賴的資安系統及產業鏈，不僅可以保護國家資通訊安全，也能符合國際對「乾淨供應鏈」的要求。

總統強調，「高手藏民間」，相信透過每年的聚會交流，民間的資安技術能量會越來越堅實，期待政府和民間繼續加強合作，一起向世界展現台灣堅強的資安實力。

總統抵達後，首先參觀「戴夫寇爾」、「Panasonic」、「奧義智慧科技」、「TXOne Networks」及「Startup Island TAIWAN」等攤位；隨後聽取「台灣駭客年會」總召集人陳柏堯及鄭仲倫簡報本次活動沿革及年會辦理情形與特色。

總統致詞時表示，「台灣駭客年會」是台灣最大的駭客和資安技術研討會。今年因為疫情的關係，在全球資訊安全會議中，「HITCON 2021」更是少數實體和線上可以同時舉辦的盛會。今天現場不只有資安業者，還有許多來自產業界的朋友，可見「產業資安」的重要性已廣受各界關注。她要特別感謝主辦單位的努力，讓這個平台能持續進行與社會分享最新、最深入的資安技術。

總統指出，這次年會不僅促進了跨國交流，合作的對象也包括美、日、韓等8個國家的教育及政府單位。相信透過彼此分享經驗，將有助於台灣資安發展，也共同強化民主盟友的防衛機制。

總統強調，台灣站在守護民主自由的第一線，長期面對駭客攻擊的挑戰。這些年來，政府把資安視同國安，持續精進各項資安防護工作。

總統進一步表示，她也要求國安會研擬，且在今年提出「資安即國安2.0戰略」。過去，在1.0戰略中，奠定了推動資安的基礎環境，包括制定通過資安法、成立行政院資安處和資通電軍。在2.0戰略中，強調落實資安防護、公私協力、發展資安產業，以及培育資安人才。另外，也著手成立專責機關的數位發展部，並且以資安貫穿六大核心戰略產業，每個重要的產業都要導入資安。

總統指出，政府更逐步要求上市櫃公司，要在重大事件中揭露資安事件，也要求必須在年報中說明資安治理和投入資源。現在更研擬擴大要求，達到一定規模的上市櫃公司設置資安長及資安專責單位。

總統認為，資安人才的培育是重中之重。除了從校園和產業強化人才培育工作，也規劃設立資安卓越中心，培育頂尖實戰型資安人才。在這些基礎上，有信心讓台灣成為亞洲首屈一指的資安技術及人才供應中心，能夠協助理念相近國家，一起來建立跨國資安聯防體系。

總統也表示，台灣的資安工作能有今天的成果，整體政策能夠順利推動，駭客社群可說是重要推手。她要藉此感謝所有提供政府寶貴意見，一起來強化資安工作的朋友，也要謝謝台灣駭客協會10幾年來致力於駭客人才的專業發展。