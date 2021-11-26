↑凱亞絲科黛蘭莉歐在《惡靈古堡首部曲：拉昆市》在飾演克蕾兒重回拉昆市。（索尼影業提供）

↑《惡靈古堡首部曲：拉昆市》首映場活屍橫行。（索尼影業提供）

↑影迷在特效化妝師巧手下在「拉昆市警局」前驚悚合影。（索尼影業提供）

改編自CAPCOM最暢銷的電玩系列作《惡靈古堡》的重啟電影《惡靈古堡首部曲：拉昆市》，於26日凌晨12點舉辦午夜試膽首映場，讓深夜的西門町擠滿影迷和玩家，現場不僅打造了經典場景「拉昆市警局」，還找來特效化妝師幫入場影迷變身活屍，更有殭屍在現場與影迷合影互動，讓原本熱鬧的台北市區瞬間充滿驚悚氣氛！

《惡靈古堡》電玩系列不僅曾賣出逾1億套遊戲，過去改編成電影在台灣創下9億票房紀錄，此次重啟還原遊戲中經典的恐怖駭人場景，也讓粉絲熟悉的經典怪物完整重現，導演約翰尼斯羅勃茲（Johannes Roberts）興奮說明，電影首次呈現肢體扭曲並戴著人肉面具跟手銬的怪物「莉莎特雷沃」：「莉莎特雷沃是遊戲中最讓我感興趣的角色，她的故事充滿悲慘恐怖的回憶，我們試鏡了一位年輕演員瑪麗娜馬澤帕（Marina Mazepa），她生動的演繹出這個飽受折磨的女孩，我們很期待觀眾對她表演的反應。」

《惡靈古堡首部曲：拉昆市》中飾演克里斯的羅比艾梅爾（Robbie Amell ）本身也是玩家和遊戲鐵粉，光是穿上防彈背心就讓他非常興奮：「我還記得我在家裡地下室玩《惡靈古堡》，然後狗從窗戶跳出來的那幕把我整個嚇壞了！」羅比也提到能跟殭屍對戰真的是夢想成真，「殭屍雖然都是特技演員，但他們表現真的超級好，我全身都是假血漿，我也分辨不出來是真的還是假的了」。

飾演克里斯妹妹克蕾兒的凱亞絲柯黛蘭莉歐（Kaya Scodelario）曾出演《移動迷宮》系列電影，她表示：「演出《移動迷宮》後我就發現有氧運動的重要，我在工作期間也會保持健康跟良好的狀態，演出《惡靈古堡首部曲：拉昆市》時我就是那種喜歡什麼都自己做的演員，總是想要參與更多，所以導演也安排了很多動作戲給我。」凱亞笑說：「我身上有很多的瘀青，真的訓練的很辛苦。就算拿起散彈槍，我也堅持要用空包彈，去感受槍射擊出去的力道，以及強勁的後座力。」

《惡靈古堡首部曲：拉昆市》今天（26日）正式上映，索尼PS電玩電影宇宙也再度展開，接續了去年的《魔物獵人》，今年則是重啟經典的《惡靈古堡首部曲：拉昆市》，明年2月還有由湯姆霍蘭德（Tom Holland）和馬克華伯格（Mark Wahlberg）演出的《秘境探險》，讓許多玩家跟影迷都十分期待！